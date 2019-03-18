صافرة غابونية ورواندية لإدارة مباراتي الأولمبيين ضد الكونغو الديمقراطية

هبة سبور – شفيق عنوري

أسند الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، مهمة إدارة مباراتي الذهاب والإياب بين المنتخب المغربي الأولمبي ونظيره الكونغو الديمقراطية، برسم تصفيات كأس الأمم الإفريقية، إلى حكمين من الغابون ورواندا.

وسيدير مباراة الذهاب التي ستجرى بالكونغو في ال20 من مارس الجاري، طاقم تحكيم غابوني يتشكل من إيريك أرنود أوتوغو كاستان، وموسوندا مونطال وإيربان وأوندو ندونغ.

فيما سيقود لقاء الإياب بالمغرب في ال24 من الشهر الحالي، طاقم تحكيمي من رواندا، يتكون من لويس هاكينزيمانا وديودوني مونييمانا، وزيفين نيونكورو.

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