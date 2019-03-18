محامي “سفاح نيوزيلندا”: موكّلي لا يعاني أية اضطرابات عقلية

هبة بريس - وكالات

أكّد المحامي المُعين للدفاع عن منفذ مذبحة المسجدين في نيوزيلندا، أن موكّله لا يعاني من أيّ اضطرابات عقلية، وأن الأخير يريد أن يتولى الدفاع عن نفسه دون محام.

ونقلت صحيفة “نيوزيلندا هيرالد” عن المحامي ريتشارد بيترز الذي عينته المحكمة للدفاع عن منفذ الهجوم، برينتون تارانت (أسترالي)، قوله إنه “لن يترافع عن تارانت في المحكمة”.

وأوضح بيترز أن وظيفته في تمثيل تارانت بالمحكمة انتهت السبت، بعد أن أبلغه الأخير بأنه يريد أن يتولى الدفاع عن نفسه دون محام في المستقبل.

ولفت المحامي إلى أن “تارانت بدا واضحا، ولم يكن مضطربا عقليا، كما أنه يحمل أفكارا متطرفة”.

وبحسب الصحيفة، فإن هناك مخاوف من أن يحول الاسترالي تارانت المحكمة إلى منصة لترويج أفكاره.

وفي وقت سابق الاثنين، قالت الشرطة النيوزيلندية إن برينتون تارانت نفّذ الهجوم الإرهابي لوحده، مضيفة أنها لا تستبعد وجود مساعدين آخرين له.

والجمعة، شهدت مدينة كرايست تشيرتش في نيوزيلندا، هجوما إرهابيا بالأسلحة النارية والمتفجرات استهدف مسجدي “النور” و”لينوود”؛ ما خلف 50 قتيلا ومثلهم من الجرحى، في حادثة صدمت العالم وأثارت استياء وردود أفعال مستنكرة واسعة النطاق.

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