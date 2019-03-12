مانشستر سيتي ضد شالكه.. السيتزن يتأهل لربع نهائى الأبطال بسباعية

هبة بريس ـ متابعة

حسم فريق مانشستر سيتى الإنجليزى تأهله للدور ربع النهائى لمسابقة دورى أبطال أوروبا، بعدما اكتسح ضيفه شالكه الألمانى، بسبعة أهداف دون مقابل، فى المباراة التى أقيمت بينهما مساء اليوم، الثلاثاء، على ستاد “الاتحاد”، ضمن منافسات إياب دور الستة عشر.

وسجل النجم الأرجنتينى سيرجيو أجويرو هدف التقدم لصالح مان سيتي ضد شالكه عن طريق ركلة جزاء فى الدقيقة 35 من زمن المباراة ثم أضاف الثانى بعدها بثلاث دقائق.

وأضاف ليروى سانى الهدف الثالث لمان سيتي ضد شالكه فى الدقيقة 43 من زمن المباراة.

ونجح رحيم ستيرلينج فى إضافة الهدف الرابع للمان سيتي بالدقيقة 56 ثم عزز برناردو سيلفا من تقدم السيتيزنز بالهدف الخامس بالدقيقة 71 من زمن المباراة وبعدها بسبعة دقائق سجل فيل فودين الهدف السادس واختتم جابرييل خيسوس مهرجان الأهداف قبل نهاية اللقاء بست دقائق.

بهذه النتيجة، يصبح مانشستر سيتي خامس المتأهلين لربع نهائى دورى الأبطال بمجموع المباراتين 10/2، حيث خطف فوزًا مثيرًا من شالكه فى الدقائق الأخيرة من مواجهة الذهاب التى أقيمت خارج ملعبه بثلاثة أهداف مقابل هدفين

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