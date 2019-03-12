رونار يكشف حقيقة استبعاده اللاعب عبد الرزاق حمد الله

هبة سبور

قدم هيرفي رونار تبريراته لجميع منتقديه عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “إنستغرام”، بعد موجة الانتقاد التي جرها عليه بسبب أسماء لاعبي “الأسود” الذين سيواجهون المنتخب المالاوي والأرجنتيني.

وقال مدرب “الأسود”، هيرفي رونار، إنه لم يستبعد عبد الرزاق حمد الله بل هو من لم يقبل دعوته، لأسباب عائلية لم يكشف عنها، وذلك عبر تدوينته في نفس الموقع.

واستغرب هيرفي سلوك حمد الله، مؤكدا أنه من غير الطبيعي أن يرفض لاعب الانضمام لمنتخبه من باب الوطنية، إلا إذا تعذر فعلا عليه ذلك.

ولم يتم تقديم إيضاحات بشأن السبب العائلي الذي يمنع لاعبا من تلبية دعوة مدرب منتخب بلاده.

يذكر أن رونارد استدعى مجموعة من لاعبي الرجاء الرياضي على رأسهم بدر بانون، وعبد الإله الحافظي، وزكرياء حدراف، ومن الوداد الرياضي اللاعب إسماعيل الحداد.

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