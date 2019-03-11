رونار يستدعي 33 لاعبا من المنتخب الوطني أمام منتخبي المالاوي والأرجنتين

أعلن الناخب الوطني، هيرفي رونار، اليوم الإثنين، عن اللائحة النهائية لأسود الأطلس، تحسبا للمباراتين اللتين سيخوضهما المنتخب أمام منتخبي المالاوي والأرجنتين.

وتدخل المباراة التي سيواجه خلالها المنتخب الوطني نظيره المالاوي، يوم 22 مارس الجاري، في إطار منافسات الجولة السادسة والأخيرة من الإقصائيات المؤهلة لكأس إفريقيا للأمم مصر 2019 (المجموعة الثانية)، في حين يدخل اللقاء الودي الذي ستجريه النخبة الوطنية أمام المنتخب الأرجنتيني يوم 26 مارس بالملعب الكبير بمدينة طنجة، ضمن الاستعدادات لنهائيات كأس إفريقيا للأمم.

وتتميز اللائحة التي تضم 33 لاعبا، بالإضافة إلى بنعطية ودا كوستا والأحمدي وبوصوفة، باستدعاء ستة لاعبين يمارسون بالبطولة الاحترافية للقسم الأول، وهم بدر بنون وزكرياء حدراف وعبد الإله حافظي (الرجاء البيضاوي) ورضا التاكناوتي وإسماعيل الحداد (الوداد البيضاوي) وعبد الكريم باعدي (حسنية أكادير).

كما تعرف تشكيلة المنتخب الوطني، ولأول مرة، مشاركة أنور التوهامي (بلد الوليد)، وكذا عودة رشيد العليوي (نيم) وأسامة الإدريسي (ألكمار)، الذي اختار حمل القميص الوطني.

ويغيب عن اللائحة، نبيل درار (المصاب) ووليد أزارو، العائد حديثا من الإصابة، وحمزة منديل.

وفي ما يلي لائحة بأسماء الـ 33 لاعبا الذين تم استدعائهم ..

1- منير الكجوي (المحمدي) ملقا الإسباني

2- ياسين بونو خيرونا الإسباني

3- رضا التكناوتي الوداد الرياضي

4 – مروان داكوستا الإتحاد السعودي

5 – غانم سايس وولفر هامبتون الإنجليزي

6- المهدي بنعطية الدحيل القطري

7 – أشرف حاكيمي بروسيا دورتموند الألماني

8 – كريم الأحمدي العروسي الاتحاد السعودي

9- يوسف أيت بناصر سانت إيتيان الفرنسي

10 – امبارك بوصوفة الشباب السعودي

11- يونس بلهندة غلطة سراي التركي

12 – فيصل فجر كان الفرنسي

13 – أمين حارث شالكه 04 الألماني

14- نور الدين أمرابط النصر السعودي

15- حكيم زياش أجاكس أمستردام الهولندي

16- أيوب الكعبي هيبي شينا فورتشن الصيني

17 – خالد بوطيب الزمالك المصري

18- رشيد العليوي نيم الفرنسي

19 – نصير مزراوي أجاكس أمستردام الهولندي

20- يوسف النصيري ليغانيس الإسباني

21 – سفيان بوفال سيلطا فيغو الإسباني

22- أسامة الإدريسي أزيد ألكمار الهولندي

23- عبد الإله الحافيظي الرجاء الرياضي

24- فؤاد شفيق ديجون الفرنسي

25- عبد الحميد يونس ريمس الفرنسي

26- أنوار التهامي ريال فالدوليد الإسباني

27- زكرياء حدراف الرجاء الرياضي

28- سفيان أمرابط نادي بروج البلجيكي

29- عبد الكريم باعدي حسنية أكادير

30- وليد حجام أنيام الفرنسي

31- اسماعيل الحداد الوداد الرياضي

32- بدر بانون الرجاء الرياضي

33 – المهدي بوربيعة ساسولو الإيطالي

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