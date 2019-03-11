أحداد يعترف بتعمده استفزاز لاعبي غورماهيا الكيني

هبة سبور – شفيق عنوري

اعترف المغربي حميد أحداد، لاعب الزمالك المصري، بتعمده استفزاز لاهبي غور ماهيا الكيني، في مباراة يوم أمس الأحد، برسم الجولة الخامسة من دور المجموعات لمسابقة كأس الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم.

وقال أحداد في تصريحات متلفزة، “لقد تعمدت الوقوف على الكرة واستفزاز لاعبي غور ماهيا، لأنهم فعلوا نفس الشيء تجاهنا في مباراة الذهاب”.

وعقب الواقعة أعلن رئيس الزمالك مرتضى منصور، تغريم أحداد 300 ألف جنيه، بسبب تصرفه، مؤكدا، أن مثل هذه الأمور لا يجب أن تتكرر.

يشار إلى أن المباراة انتهت بفوز الفريق المصري على نظيره الكيني، برباعية نظيفة.

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