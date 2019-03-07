بالفيديو: اختتام الدورة التكوينية رخصة “د” بوجدة في كرة القدم

اختتمت فعاليات الدورة التكوينية للرخصة د 2019 والتي نظمتها عصبة الشرق لكرة القدم على مدى ثلاثة مراحل تحت إشراف الإدارة التقنية الوطنية للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم حيث حضر حفل الختام رئيس العصبة السيد جمال كعواشي، مدير الإدارة التقنية الجهوية عبد العزيز توفيق، المؤطر حميدة لمجون وعضوين من مكتب العصبة.

وقد تناول عبد العزيز توفيق المدير التقني الجهوي الكلمة أبرز من خلالها على الأهمية التي توليها الجامعة الملكية والإدارة التقنية الوطنية للتكوين، مضيفا أن دورة هذه السنة 2019 تميزت ببرنامج مهم لتلقين المتدربين مبادئ تكوين الفئات الصغرى وفق معايير علمية دقيقة وتضمنت دروسا تطبيقية مكثفة كما دعا الأطر المتدربة إلى الإشتغال في الميدان ومواصلة العمل و البحث لتطوير قدراتهم.

وفي كلمة لرئيس عصبة الشرق السيد جمال كعواشي فقد شكر في البداية الأطر المشرفة على التكوين وبين أن هدف العصبة هو تحقيق الإكتفاء الذاتي على مستوى الأطر التقنية بعدما أصبحت الرخص ضرورية وإجبارية في مختلف درجاتها على المستويين الوطني والجهوي، حيث دعى الأطر إلى العمل من أجل تطوير مستواهم وكذا إلى رسم أهداف وطموحات للرقي بكرة القدم أكثر وأكثر

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