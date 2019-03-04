الوداد يفوز على التطواني ويواصل التحليق بعيدا في صدارة البطولة

هبة سبور – شفيق عنوري

واصل الوداد الرياضي، التحليق بعيدا في صدارة البطولة الاحترافية، بعد فوزه على ضيفه المغرب التطواني، بنتيجة هدفين مقابل هدف، برسم الجولو ال21 من البطولة الاحترافية.

وكان الوداد السباق للتسجيل في الدقيقة ال48، برأسية من لاعبه أيمن الحسوني، قبل أن يعادل التطواني النتيجة عبر محمد مكعزي في الدقيقة ال64، ليعود الفريق “الأحمر” ويسجل الهدف الثاني في الدقيقة ال66، عن طريق إسماعيل الحداد.

ويعتبر هذا الانتصار هو السابع على التوالي للكتيبة الودادية، التي تقدم عروضا قوية في الموسم الجاري من الدوري المغربي.

وفي الجانب المقابل، يستمر الفريق التطواني في عجزه عن العودة لسكة الانتصارات منذ ال15، من دسمبر من العام الماضي.

وبهذا الانتصار وسع الوداد الفارق بينه وبين أقرب مطارديه إلى 18 نقطة، فيما تجمدت نقاط المغرب التطواني عند 21 في الرتبة الرابعة عشر.

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