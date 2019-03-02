غيابات الرجاء أمام نهضة بركان في كأس “الكاف”

نُشر بتاريخ :  2019-03-02 - 14:32
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هبة سبور

سيكون فريق الرجاء محروما من خدمات كل من محمود بنحليب ،والحافيظي والليبي سند الورفلي،جبيرة في المباراة التي ستجمع يوم غد الأحد فريق الرجاء الرياضي ومضيفه نهضة بركان برسم الجولة الرابعة من دور المجموعات لمسابقة كأس الكونفدرالية.

و حسب مصدر مطلع فاللاعبان بنحليب والحافيظي سيغيبان عن هذه المواجهة بعد جمعهما إنذارين ،فيما يغيب الورفلي وجبيرة بداعي الإصابة.

جدير بالذكر أن مواجهة النسور أمام بركان ستجرى يوم غد الأحد، انطلاقا من الساعة الثامنة على أرضية الملعب البلدي لبركان.

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