رونار: لن أترك كل اللاعبين الشباب يلتحقون بالمنتخب الأولمبي

هبة سبور – شفيق عنوري

أكد الفرنسي هيرفي رونار، مدرب المنتخب المغربي، أنه يترك كل اللاعبين الشباب الذين يقل عمرهم عن 23 سنة، يلتحقون بالأولمبيين.

وقال رونار في تصريح للموقع الرسمي للاتحاد الإفريقي لكرة القدم، “لن أترك كل اللاعبين للمنتخب الأولمبي”.

وأضاف أنه سيجتمع بمدرب الأشبال، الهولندي مارك فوت، من أجل الاتفاق على الأسماء التي ستلتحق بالأولمبيين.

وتنتظر المنتخب المغربي الأولمبي مباراة مهمة، أمام الكونغو في ال9 من الشهر الجاري، برسم تصفيات كأس الأمم الإفريقية، فيما ضمن المنتخب الأول تأهله لنهائيات المحفل القاري، بالرغم من تبقي مباراة أخيرة أمام مالاوي.

وكان فوت قد عبر عن رغبته في التحاق كل من يوسف النصيري وأشرف حكيمي وأشرف داري، وحمزة مينديل بالأولمبيين للمشاركة في مباراة الكونغو.

ولم يمانع رونار في التحاق الأسماء المذكورة باللقاء من أجل تدعيم صفوف المنتخب الأولمبي، خاصة وأن “الأسود” ضمنوا تأهلهم لكأس الأمم الإفريقية.

يشار إلى أن رونار تنتظره رفقة “الأسود”، مباراتان هذا الشهر، الأولى أمام مالاوي في الجولة الأخيرة من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم، والثانية أمام الأرجنتين في لقاء ودي.

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