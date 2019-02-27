ثمنه 99 درهم.. شركة جديدة تغزو السوق المغربية بإطلاق الهاتف الأدنى سعرا

هبة بريس – الدار البيضاء

في خضم التنافس الكبير بين شركات الهواتف النقالة بالمغرب و التي تهدف للهيمنة على حصص كبيرة في سوق الهواتف النقالة ببلادنا ، يبدو أن إحدى الشركات الجديدة اختارت منحى أخر للتسويق لمنتجاتها عبر طرح سلسلة من الهواتف التي تعتبر الأدنى سعرا بالمنطقة.

و في هذا الصدد ، أطلقت مجموعة ZATEC عرضا إشهاريا جديدا تروم من خلاله غزو الأسواق المغربية بإطلاق الهاتف الأدنى سعرا و الذي لا يتعدى ثمنه 99 درهما ، هو سعر الهاتف الجديد الذي أطلقته العلامة التجارية المغربية “زايتك”، حيث يعد هذا الهاتف الأدنى سعرا على نطاق المغرب وبجودة تنافس باقي الهواتف التي تقدمها باقي الشركات المتخصصة في صنع الهواتف وفق بلاغ توصلت هبة بريس بنسخة منه.

ويأتي الهاتف الأخير للشركة بمزايا عدة أبرزها شاشة بحجم 1.77 بوصة، و يتوفر على كاميرا و مشغل Mp3، و هو الهاتف الذي انطلق تسويقه بمدن عدة بالمغرب بمختلف نقاط البيع لدى شركاء التوزيع الكبرى والمتوسطة وباقي المتاجر المختصة في تسويق المعدات الإلكترونية والمعلوماتية كمرجان، أسواق السلام، بيم و غيرها.

ويأتي هذا المولود الجديد والحصري ، وفق ذات البلاغ، تكملة لمجموعة الهواتف الذكية ل “ZATEC” و رغبة منها للسماح لمختلف المستهلكين من جميع الفئات الطبقية بالتقرب من التكنولوجيا والحصول على هاتف بجودة عالية وسعر مناسب.

وفي هذا السياق، صرح عادل زويتة، مؤسس علامة Zatec التجارية عن رؤية الشركة التي تهدف إلى تمكين المستهلك المغربي من جميع الفئات العمرية الحصول على هواتف محمولة وجعل التكنولوجيا قريبة ومتاحة لشريحة كبيرة من المغاربة.

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