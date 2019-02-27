الجامعة تفصح عن هوية حكم قمة البطولة بين وجدة و الوداد

نُشر بتاريخ :  2019-02-27 - 14:55
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هبة بريس – القسم الرياضي

أعلنت مديرية التحكيم التابعة للجهاز الجامعي لكرة القدم عن هوية الحكم الذي سيقود مباراة قمة الجولة 20 و التي ستجمع يوم غد الخميس بين مولودية وجدة و الوداد الرياضي.

المباراة التي سيحتضنها الملعب البلدي بمدينة وجدة و التي ستنطلق بداية من الساعة الثالثة زوالا ، سيتكلف بإدارة تفاصيلها الحكم الدولي هشام التيازي من عصبة الجنوب بمساعدة كل من مصطفى الراجي و عبد الصمد أبرتون.

و موازاة مع المباراة التي ستجمع المتصدر الوداد بمولودية وجدة العائد بقوة في المباريات الأخيرة ، سيقود الحكم عبد الواحد فتيحي مباراة المغرب التطواني و أولمبيك اسفي بملعب سانية الرمل بمساعدة يوسف اباعوز و ياسين عبد العزيز من عصبة مكناس تافيلالت.

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