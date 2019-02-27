جمعية شباب بني درار للركبي تقصى من الممارسة ورئيس العصبة يوضح‎

هبة بريس : أحمد المساعد

تعرف رياضة الركبي او الكرة المستطيلة بجهة الشرق حركية في تأسيس جمعيات رياضية لممارسة اللعبة وخصوصا تأطير الفئات العمرية الصغرى قصد إشعاع أكثر، ولكن تم حرمان الجمعية الرياضية لشباب بني درار البلدة البعيدة عن وجدة بحوالي 20 كلم من مزاولة المهنة بسبب تجاوزها الآجال لدفع الملف القانوني لدى الجامعة الملكية المغربية الركبي.

وتوصل موقع هبة بريس بنسخة من رسالة موجهة لوزير الشباب والرياضة مفادها أن الجمعية الرياضية شباب بني درار للركبي تم اقصائها من جميع المنافسات الوطنية والجهوية ومنعها من اللعب من طرف الجامعة الملكية المغربية للركبي و عصبة الشرق للركبي لعدم ايداع الملف القانوني داخل الاجال المحددة وكذا عدم موافقة الوزارة على قبول الملف رغم أداء واجب الانخراط داخل الأمد القانوني.

وتضيف المراسلة ذاتها، بأن بعض الجمعيات التي تم قبول ملفها ،و تطالب الوزير على التدخل العاجل لرفع الحيف والظلم عن الجمعية ،لان الوضعية التي تعرفها بني درار لا تسمح بالمزيد من التهميش والنسيان في ظل الركود الاقتصادي وارتفاع آفات المجتمع فأطفالنا في الرياضة هم بأمان وفي الشارع هم في خطر.

وفي تصريح لموقع هبة بريس أكد هشام أوباجا رئيس عصبة الشرق للركبي بأن جمعية شباب بني درار لم توافينا بالملف القانوني داخل الأجل الذي حددته لنا وزارة الشباب والرياضة، بالإضافة لعدم عقدهم الجمع العام للجمعية قبل الجمع العام للجامعة الملكية المغربية للركبي ولديهم مشكل داخلي بخصوص وجود مكتبين مسيرين، و يضيف أن هناك ست جمعيات رياضية أخرى بجهة الشرق لم تستفي الملفات القانونية لها داخل الأمد المحدد من الوزارة من بينها جمعية رياضية بزايو وبإمكانها ممارسة رياضة الركبي السنة المقبلة وليس إقصاء بل فقط مسطرة يجب إحترامها ومعيار الانخراط ليس مهما اذا لم تدفع الملف القانوني.

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