رؤساء الدول والحكومات للجنة المناخ لمنطقة الساحل يشيدون بالدور الرائد للملك محمد السادس

هبة بريس

أشاد رؤساء الدول والحكومات للجنة المناخ لمنطقة الساحل، التي التأمت الاثنين 25 فبراير في نيامي، بالدور الرائد للملك محمد السادس ورؤيته من أجل إفريقيا “قوية وفاعلة”.

ونوه رؤساء الدول والحكومات، في البيان الختامي، الذي توج أشغال المؤتمر الأول للجنة، بـ “الدور الرائد الذي يضطلع به الملك محمد السادس ورؤيته من أجل إفريقيا قوية وفاعلة، وكذا القيادة والاستعداد الذي أبان عنه المغرب، الشريك المؤسس للجان المناخ الثلاث لإفريقيا”.

وأضاف البيان “أن المغرب عمل دائما من أجل تعاون جنوب – جنوب طموح لضمان تنمية منسجمة ومستدامة لإفريقيا”.

كما أشاد رؤساء الدول والحكومات بمبادرة الملك محمد السادس للدفع بإنشاء ثلاثة لجان للمناخ لإفريقيا والتزام جلالته بتفعيلها.

وتميزت الجلسة الافتتاحية لهذا المؤتمر بالخطاب الذي وجهه صاحب الجلالة الملك محمد السادس للمشاركين في الدورة الأولى لهذه القمة، والذي تلاه وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، ناصر بوريطة.

وأعلن جلالة الملك في هذا الخطاب التزام المغرب بالتكفل بدراسات الجدوى اللازمة لاستكمال خطة الاستثمار المناخي لمنطقة الساحل.

يذكر أنه تم إطلاق لجنة المناخ لمنطقة الساحل في نونبر 2016 بمراكش خلال قمة العمل الإفريقية التي انعقدت بمبادرة من الملك محمد السادس على هامش مؤتمر الأطراف في الاتفاقية الاطارية للأمم المتحدة بشأن تغير المناخ (كوب 22)، مع لجنتين إقليميتين أخريين، وهما لجنة حوض الكونغو ولجنة الدول الجزرية.

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