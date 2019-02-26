تصرف مستفز من الصفحة الرسمية للرجاء قبل مباراة الجيش

هبة سبور

تعمدت الصفحة الرسمية لفريق الرجاء البيضاوي استفزاز مشاعر جماهير الجيش ساعات قليلة قبل المواجهة التي ستجمع الطرفين غدا الأربعاء برسم الجولة 19 من بطولة اتصالات المغرب للمحترفين بملعب الأمير مولاي عبد الله بالعاصمة الرباط .

ووضعت الصفحة صورة لغلافها يتضمن شعار قديم لفريق الجيش الملكي , بدون النجمة الصفراء , كما تعمدت تصغيره مقارنة بشعار الرجاء البيضاوي , الشيء الذي جر عليها موجة عارمة من التعليقات الساخطة من طرف أنصار فريق الجيش , والذين اعتبرو مثل هذه التصرفات بعيدة عن الروح الرياضية التي يجب أن تعكسها الصفحات الرسمية للفريقين , وأكدو أنها تشعل الفتنة بين الجماهير وتحقن الأجواء .

في سياق متصل واصلت جماهير الجيش عملية شراء تذاكر المباراة , حيث كشفت أخر المعطيات عن بيع أزيد من 15 ألف تذكرة في الثلاثة أيام الماضية , بعدما عمدت ادارة الجيش على وضع العديد من نقاط البيع لتقريب التذاكر من الجمهور .

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