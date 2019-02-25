الفتح الرباطي يعود بنقطة من ميدان برشيد

هبة سبور – شفيق عنوري

عاد الفتح الرباطي بنقطة من ميدان مضيفه يوسفية برشيد، بعد انتهاء المباراة التي جمعتهما، برسم الجولة ال19 من البطولة الاحترافية، بنتيجة سلبية.

وفشل كلا الفريقان في الوصول إلى الشباك، واستغلال الفرص التي سنحت لهما طوال شوطي المباراة.

وتعد هذه المباراة هي الرابعة تواليا لليوسفية، دون أن يسجل أي انتصار، فيما هي الثالثة بدون فوز للفتح.

وبهذا التعادل حافظ اليوسفية على مركزه السادس في ترتيب البطولة، برصيد 26 نقطة، وبقي الفتح هو الآخر في مركزه ال11 ب23 نقطة.

ما رأيك؟ المجموع 0 آراء 0 0