البطولة تدخل مراحلها الحاسمة و مديرية التحكيم تفصح عن التعيينات‎

هبة بريس – القسم الرياضي

تتواصل نهاية هذا الأسبوع مباريات الجولة التاسعة عشر من القسم الأول للبطولة الاحترافية لكرة القدم بإجراء خمس مباريات هامة ، في انتظار إجراء باقي المباريات المؤجلة بسبب مشاركة الأندية المغربية في المنافسات القارية.

و في هذا الصدد ، أفصحت المديرية الوطنية للتحكيم عن لائحة الحكام المعينين لقيادة مباريات الجولة 19 ، حيث أنيطت مهمة قيادة أولى مباريات الجولة و التي ستجمع بين الكوكب المراكشي و المغرب التطواني للحكم الشاب عبد العزيز المسلك من عصبة الغرب و الذي قدم في المباريات الأخيرة مردودا طيبا استحسنه جل متتبعي البطولة المغربية.

أما مباراة اتحاد طنجة و الدفاع الحسني الجديدي ، فقد عينت المديرية الحكم ياسين بوسليم لقيادتها ، فيما سيتكلف مصطى كشاف بإدارة مباراة أولمبيك أسفي و مولودية وجدة ، على أن يقود محمد النحيح لقاء يوسفية برشيد و الفتح الرباطي.

و عينت مديرية التحكيم الحكم المجرب عبد الرحيم اليعقوبي من عصبة الشرق لقيادة قمة الأسبوع بين الوداد الرياضي و سريع واد زم و التي ستدور بملعب الأب جيكو بالدار البيضاء.

ما رأيك؟ المجموع 0 آراء 0 0