الاتحاد العماني يوجه الدعوة للسلامي من أجل قيادة منتخبه الأول

هبة سبور – شفيق عنوري

وجه الاتحاد العماني لكرة القدم، الدعوة للإطار الوطني، جمال السلامي، من أجل الإشراف على تدريب منتخبه الأول، خلفا للهولندي بيم فيربيك.

وأبدى الاتحاد العماني، إعجابه من المسار التدريبي للسلامي، الذي توج مع المنتخب المحلي، بكأس الأمم الإفريقية التي استضافتها المغرب مطلع السنة الماضية.

ويشرف السلامي في الوقت الراهن، على تدريب المنتخب المغربي لأقل من 17 سنة، حيث يستعد لخوض نهائيات كأس الأمم الإفريقية للفئة المذكورة، إضافة إلى مهمته مع “الأسود” المحلية.

يشار إلى أن المنتخب العماني، كان قد انفصل عن مدربه السابق، الهولندي بيم فريبيك، لأسباب شخصية متعلقة بالأخير، الذي فضل إنهاء مشواره في عالم التدريب.

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