المقاطعة تكبد شركة “سنطرال دانون” خسارة مالية بقيمة ”178 مليون يورو“

هبة بريس – القسم الاقتصادي

كشف موقع ”تشالنج“ الفرنسي عن إحصائيات خاصة لشركة سنطرال دانون، والتي همت في مجملها عن الأضرار التي تكبدتها خلال فترة المقاطعة الشعبية بالمغرب سنة 2018.

وحسب الموقع الفرنسي فإن شركة سنطرال دانون وخلال إعلانها عن حصيلتها السنوية لعام 2018، عرفت خسائر مالية مهمة أثناء حملة المقاطعة، وهو ما أثر سلبا على رقم معاملات الشركة بصفة عامة.

وأوضح الموقع الفرنسي على أن صافي أرباح مجموعة دانون قد انخفض بنسبة 4,1 في المائة في عام 2018 إلى 2.35 مليار يورو، بينما تجمد رقم معاملاتها ليقف عند 24,65 مليارا، مع انخفاض في المبيعات بنسبة 2,1 في المائة خلال الفصل الرابع من عام 2018.

وأضاف التقرير على أن حملة المقاطعة بالمغرب، أثرت على النتائج المالية للشركة الفرنسية التي تمتد معاملاتها لدول عديدة، بعد تسجيل انخفاض أرباحها بنسبة 35 في المئة، إضافة إلى تضرر مبيعاتها الذي سجل هو الآخر انخفاضا ب 178 مليون يورو، من إجمالي رقم معاملاتها مقارنة بسنة 2017.

يشار إلى أن المغرب شهد خلال شهر أبريل من سنة 2018، حملة مقاطعة شعبية غير مسبوقة، بعد الإعلان عن مقاطعة ثلاث شركات كبرى، كانت شركة سنطرال دانون من بينهم، حيث سارعت الأخيرة لإطلاق عدة مبادرات تصالحية مع المغاربة، من أجل اقناعهم من أجل اقتناء مشترياتها، وهو الأمر الذي لم تفلح فيه لحدود الساعة.

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