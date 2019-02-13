توقيع اتفاقيتي شراكة من أجل مواكبة و تحديث المقاولات الصغيرة جدا

هبة بريس ـ و م ع

جرى اليوم الأربعاء في الدار البيضاء التوقيع على اتفاقيتي شراكة بين كل من مجموعة التجاري وفا بنك ،و مجموعة “كوسومار”، الفاعل الاقتصادي في مجال صناعة وتسويق السكر بالمغرب ،و الاتحاد العام لمقاولات المغرب ،ترومان مواكبة وتحديث المقاولات الصغيرة جدا .

و تهدف الاتفاقيتان الموقعتان على هامش الملتقى المقاولات الصغرى المنظم من طرف مجموعة التجاري وفا بنك، تحت شعار ” أي تدابير ملموسة لتعزيز نسيج المقاولات الصغيرة في المغرب ” ، إلى بناء و بروز نسيج فعال للمقاولات في المغرب، وتنسيق الآليات الضرورية لتوفير الدعم الأمثل لجميع فروع هذا الصنف من المقاولات .

وتروم الاتفاقية الأولى ،التي وقعها الرئيس المدير العام لمجموعة التجاري وفا بنك السيد محمد الكتاني ،والرئيس المدير العام لمجموعة كوزومار السيد محمد فكرت ، إلى توحيد أجهزة الطرفين من أجل مواكبة و تحديث و هيكلة المقاولات الصغيرة جدا ، خاصة من خلال تقديم الدعم في مرحلة الإنشاء ، وعقد اللقاءات الثنائية القطاعية ،والتنظيم المشترك لـ “أيام السوق” من أجل تسهيل الولوج امام المقاولات الصغيرة جدا للأسواق.

وتتعلق هذه الاتفاقية أيضا بإعداد دورات تكوينية لصالح أطر المقاولات الصغيرة جدا ، وتقديم الدعم المالي لهذه الأخيرة ، و تنظيم لقاءات مع الخبراء من أجل تحسين التدبير اليومي لها.

و بخصوص الاتفاقية الثانية التي وقعها السيد الكتاني ورئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب السيد صلاح الدين مزوار ، فتهم على الخصوص الشق المتعلق بتوفير التكوين والدعم للمقاولات الصغيرة جدا وحاملي المشاريع ، وتنظيم لقاءات الاعمال الثنائية في مقر الاتحاد أو في مراكز “دار المقاول” لصالح المشاركين المختارين بالاتفاق المشترك ، وعلى توفير حلول التمويل لجميع احتياجات الاستثمارات أو التسيير.

و تهدف هذه الشراكة أيضا الى نسج علاقات جماعية تسمح لأصحاب المشاريع الذاتية وحاملي المشاريع و المقاولات الصغيرة جدا بالتواصل وتقاسم فرص التعاون و تبادل التجارب ، فضلا عن تقديم المشورة لفائدة المستفيدين من خلال تزويدهم بالمواد الإعلامية وتوجيهم نحو الهياكل التي يمكن أن تدعمهم في مسارهم المقاولاتي

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