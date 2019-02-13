“الطاس” تصدم إدارة الوداد بشأن قضية سيسوكو

هبة سبور – شفيق عنوري

صدمت محكمة التحكيم الرياضي “طاس”، إدارة الوداد الرياضي، بشأن قضية لاعب الفريق السابق، المالي سيسوكو.

وراسلت المحكمة الدولية، إدارة الفريق “الأحمر”، عن طريق الجامعة، تطالبها فيها بمدها بالنسخ الأصلية للوثائق التي تثبت توصل سيسوكو بكامل مستحقاته.

وكانت إدارة الوداد قد قدمت ملفا مكونا من نسخ للوثائق التي تؤكد دفع مستحقات سيسوكو، غير أن نفي الأخير توصله بأي شي، جعل المحكمة تطالب بالأوراق الأصلية.

ورفع سيسوكو، الذي يطالب إدارة الوداد بدفع 180 مليون سنتيم، قضيته إلى محكمة التحكيم الرياضي، بعد فشله في التوصل لاتفاق مع مسؤولي النادي.

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