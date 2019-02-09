مجموعـة القـرض الفلاحـي للمغـرب تحقق مرة أخرى انجارا جديدا عـلى صعيـد القـارة الإفريقية

هبة بريس – القسم الاقتصادي

توجـت مجموعـة القـرض الفلاحـي للمغـرب مـرة أخـرى «أفضـل مؤسسـة لتمويـل التنميـة» خـلال سـنة 2018 عـلى صعيـد القـارة الإفريقية.

ومنــح هــذا اللقــب للمجموعــة، حسب بلاغ صحفي مــن طــرف جمعيــة المؤسســات الإفريقيــة لتمويــل التنميــة (AIAFD )، وهــي منظمــة دوليــة أحدثـت سـنة 1975 في إطـار البنـك الإفريقـي للتنميـة، وتجمـع البنـوك والمؤسسـات الماليـة التـي تسـاهم في تمويـل التنميـة لفائـدة القطـاع العـام والقطـاع الخـاص في إفريقيـا.

ويعتـبر هـذا اللقـب، الـذي تفـوز بـه مجموعـة القـرض الفلاحـي للمغـرب للعـام الثالـث عـلى التـوالي والـذي يضـع المجموعـة عـلى رأس مؤسسـات التمويـل والتنميـة إفريقيـا، تثمينـا لنمـوذج الأعـمال المتبـع مـن طـرف المجموعـة واعترافـا بقدرتهـا العاليـة عـلى مواكبـة مختلـف مكونـات العـالم الفلاحـي والقـروي، وخصـوص منهـا الأكـثر هشاشـة، وذلـك عـبر آليـات مبتكـرة .

فعـلى مـدى عقـد مـن الزمـن، انتقلـت مجموعـة القـرض الفلاحـي للمغـرب مـن مؤسسـة ماليـة متخصصـة إلى مجموعـة بنكيـة منغرسـة بقـوة في الفضـاء المـالي المغـربي ،مـع خصوصيتهـا المميـزة والمتعلقـة بكونهـا طـورت أدوات مواكبـة وآليـات موجهـة لجميـع فـروع النشـاط، والتـي تسـتجيب بشـكل خـاص لحاجيـات صغـار الفلاحـة و العـالم القـروي.

كما أن نجـاح نمـوذج الأعـمال الخـاص كجموعـة القـرض الفلاحـي بالمغـرب هـو أيضـا رؤيـة مشـتركة وتعبئـة جماعيـة في إطـار مخطـط المغـرب الأخـضر لمختلـف مكوناتـه.

فقـد واكبـت مجموعـة القـرض الفلاحـي للمغـرب مختلـف محـاور مخطـط المغـرب الأخـضر مـن خـلال عـرض منتجـات ماليـة وخدمـات خاصـة وملائمـة لـكل فـرع مـن فـروع الإنتـاج التـي تـم تحديدهـا في إطـار الدعامـة الأولى لمخطـط المغـرب الأخـضر، والتـي تتوخـى تطويـر فلاحـة عصريـة ذات قيمـة مضافـة عاليـة ومرتفعـة المردوديـة. كـما ابتكـرت مجموعـة القـرض الفلاحـي للمغـرب مـن خـلال وضـع الهيـاكل الملائـة للاسـتجابة لأهـداف الدعامـة الثانيـة فيـما يتعلـق بالمواكبـة التضامنيـة للفلاحـة الصغـرى.

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