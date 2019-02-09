مبلغ مالي محترم للرجاء بعد الاقصاء من كاس زايد

هبة سبور

خرج الرجاء الرياضي امس الجمعة من كأس زايد للأندية الأبطال بالرغم من الفوز بهدف لصفر أمام النجم الساحلي التونسي، والذي استفاد من الفوز في لقاء الذهاب بالمغرب بهدفين لصفر .

وعقب الخروج من ربع النهائي سيحصل النادي على 200 ألف دولار وهي المنحة المخصصة للفرق التي تخرج من دور الربع.

وفي ما يلي جدول المكافآت في كاس العرب للأندية الأبطال:

الفائز : 6 ملايين دولار

المركز الثاني : 5ر2 مليون دولار

الفرق المنهزمة في نصف النهائي : 500 ألف دولار

الفرق المنهزمة في ربع النهائي : 200 ألف دولار

الفرق المنهزمة في ثمن النهائي : 50 ألف دولار

الفرق المنهزمة في الدور الـ 16 : 25 ألف دولار

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