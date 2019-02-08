كارتيون : الرجاء أمام مهمة تاريخية

هبة سبور

أكد الفرنسي باتريس كارتيرون، مدرب نادي الرجاء البيضاوي لكرة القدم، أن فريقه أمام مهمة تاريخية، عندما يواجه النجم الساحلي التونسي، بكأس الشيخ زايد للأندية العربية.

وقال كارتيرون في المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم الخميس، “نمتلك الرغبة في التأهل للمربع الذهبي، نحن مطالبون بتحقيق انتصار أمام فريق كبير بحجم النجم الساحلي”، وتابع “سنخوض المباراة في ظل غيابات كبيرة في صفوف فريقي، ولكنني واثق من أن اللاعبين على قدر المسؤولية”.

وشدد كارتيرون في المؤتمر ذاته على أن “المباراة ستكون صعبة للغاية، خاصة وأن اللقاء على أرض الخصم وأمام جماهيره الغفيرة، لكننا سنبذل كل ما في وسعنا لحسم التأهل” , يذكر أن الرجاء خسر مباراة الذهاب بالرباط بهدفين دون رد.

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