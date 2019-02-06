شرطة لندن تحقق بشأن هتافات عنصرية ضد “صلاح”

هبة بريس ـ وكالات

أعلنت شرطة لندن، الأربعاء، أنها بصدد التحقيق في الفيديو المتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن هتاف عنصري تعرض له النجم المصري محمد صلاح خلال مباراة ليفربول ووست هام يونايتد بالدوري الإنجليزي.

ووفقا لبيان نشرته الصفحة الرسمية لشرطة لندن على تويتر، قال “نحن على دراية بفيديو يظهر فيه تعرض لاعب ليفربول لاعتداء عنصري في مباراة وست هام بملعب لندن يوم الإثنين 4 فيفري الجاري”.

وأضاف النادي في بيانه “الضباط بصدد مراجعة اللقطات، لم يتم القيام بأي اعتقالات ولا تزال التحقيقات مستمرة”.

وأوضح البيان “نشجع أي شخص شهد سلوكا غير لائق أثناء المباراة على عرضه علينا في أقرب فرصة”.

وكشف مقطع فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، قيام أحد مشجعي وست هام يونايتد بهتاف عنصري ضد صلاح (هويته الإسلامية) أثناء تنفيذه لضربة ركنية خلال اللقاء.

ولم يظهر واضحا سماع صلاح لتلك الهتافات العنصرية التي تعرض لها خلال اللقاء، كما لم يظهر أيضا سماع طاقم التحكيم لتلك الهتافات من عدمه.

يذكر أن المباراة التي جمعت بين ليفربول ووست هام يونايتد قد انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما.

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