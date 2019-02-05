بالفيديو : ساجد والمصلي يستعرضان برنامج الاسبوع الوطني للصناعة التقليدية

هبة بريس - الدار البيضاء

أشرف وزير السياحة والنقل الجوي والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي، محمد ساجد، وكاتبة الدولة المكلفة بالصناعة التقليدية جميلة المصلي، أمس الاثنين، على عرض البرنامج الكامل للدورة الخامسة للاسبوع الوطني للصناعة التقليدية المقرر تنظيمه بمدينة مراكش.

وفي هذا الصدد، أكد الوزير محمد ساجد، على أن معرض الصناعة التقليدية المقرر تنظيمه بمراكش، يعد أول معرض موحد سيجمع 1200 صانع تقليدي يمثلون مختلف جهات المملكة.

واعتبر الوزير، أن هذا الحدث مناسبة للاعتراف بعطاء وكفاءات ومهنية الصناع التقليديين من جهة، ولتوعية الرأي العام بدور الصناعة التقليدية في المساهمة في الاقتصاد الوطني من جهة أخرى.

من جهتها، ذكرت كاتبة الدولة، جميلة المصلي، أن هذا الحدث مناسبة للاحتفاء بالصناعة التقليدية،بمشاركة جميع المغاربة من مسؤولين وصناع تقليديين ومواطتين.

وأكدت كاتبة الدولة، أن المعرض ليست له أهداف تجارية، مشيرة الى أنه يتميز بأبعاد تكوينية تأهيلية من خلال اعداد برنامج وورشات تكوينية يومية لفائدة الصناع العارضين عبر عدة مراحل.

هذا ويشار الى أن الدورة الخامسة للاسبوع الوطني للصناعة التقليدية، ينظم تحت الرعاية السامية للملك محمد السادس، من طرف وزارة السياحة والنقل الجوي والصناعة التقليديـة والاقتصـاد الاجتماعـي، بشـراكة مـع مؤسسـة دار الصانـع، في الفـترة مـا بـن 09 و 17 فبرايـر2019 بسـاحة بـاب جديـد بمراكـش.

وسـيقام حفـل الافتتـاح يـوم السـبت 9 فبرايـر، بحضور محمـد سـاجد، وزيـر السـياحة والنقـل الجـوي والصناعـة التقليديـة والاقتصـاد الاجتماعـي، وكاتبـة الدولـة في الصناعـة التقليديـة والاقتصـاد الاجتماعـي، وشـخصيات أخـرى.

وتعـد الـدورة الخامسـة للأسـبوع الوطنـي للصناعـة التقليديـة حدثـا متميـزا خاصـا لإبـراز المكانـة المتميـزة التـي يحتلهـا قطـاع الصناعـة التقليديـة في الاقتصـاد الوطنـي مـن خـلال خلقـه للثـروات والتماسـك الاجتماعـي للفاعلـن فيـه فضـلا عـن توفـر فـرص عديـدة للشـغل وفتـح آفـاق مهنيـة واعـدة للشـباب والناشـئة بالإضافـة إلى مسـاهمته في تحسـن ظـروف المعيشـة وفـن العيـش المغربـي.

وسـيقوم الحـدث بتكريـم صنـاع تقليديـن متألقـن، رجـالا ونسـاءا، صانـوا المـوروث الثقـافي واللامـادي للقطـاع ويملكـون رصيـدا معرفيــا متأصــلا عريقــا، اســتطاعوا بفضــل شــغفهم بالمهنــة وإبداعاتهــم أن يحافظــوا علــى مكانــة الصناعــة التقليديــة المغربيــة وتطويرهـا .

ما رأيك؟ المجموع 0 آراء 0 0