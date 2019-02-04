الإتحاد العربي يعين حكما عراقيا لقمة النجم الساحلي و الرجاء‎

هبة بريس – القسم الرياضي

استعان الاتحاد العربي لكرة القدم بالحكم العراقي مهند قاسم لقيادة مباراة الإياب بين النجم الساحلي التونسي و الرجاء الرياضي المغربي ضمن منافسات ربع نهائي بطولة الشيخ زايد للأبطال.

و تم تعيين الحكم العراقي مهند القاسم لهاته المبارة لما يتميز به من خصائص أبرزها أنه معروف بسماحه بالللعب الرجولي و الاندفاع البدني و لا يصفر كثيرا حيث أن غالبية المباريات التي تسند لها تدخل في خانة اللقاءات التي تشهد ندية و صراعا بدنيا كبيرا.

و ستجري مباراة الإياب بين النجم الساحلي و الرجاء الرياضي بالملعب الأولمبي بمدينة سوسة يوم الجمعة المقبل 8 فبراير علما أن لقاء الذهاب انتهى للتوانسة بهدفين نظيفين مما قد يصعب مأمورية النسور لخطف بطاقة الترشح للمربع الذهبي في ثالث أغلى المنافسات الكروية عالميا.

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