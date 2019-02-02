المنتخب الوطني المدرسي يكتسح البطولة المغاربية المدرسية 38 للعدو الريفي بتونس

سعيد وعشى – هبة بريس / متابعة

تمكن المنتخب الوطني المدرسي، المشارك في منافسات البطولة المغاربية المدرسية الثامنة والثلاثين للعدو الريفي المقامة بساقية سيدي يوسف بولاية الكاف بالجمهورية التونسية صباح اليوم السبت 02 فبراير الجاري من حصد الأخضر و اليابس في البطولة، حين تمكن من الحصول على 11 ميدالية من أصل 12 ميدالية متنافس عيلها؛ 4 ذهبيات و 4 فضيات و 3 برونزيات.

وعرفت هذه الدورة مشاركة فئات الصغار والصغيرات والفتيان والفتيات لمنتخبات تونس والمغرب والجزائر وليبيا وموريتانيا .

وكان المغرب ممثلا في هذه التظاهرة الرياضية المغاربية المدرسية بأربع وعشرون عداء وعداءة موزعين على أربع منتخبات من ستة أفراد في فئات الصغيرات والصغار والفتيات والفتيان منهم ثلاثة عدائين وعداءة من الاكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة درعة تافيلالت (أيمن أولعتا ثانوية مولاي رشيد الإعدادية الرشيدية – آمال عياشي ثانوية موسى بن نصير التأهيلية ميدلت – و الطلبة أيوب ثانوية بومالن دادس التأهيلية المديرية الإقليمية تنغير – عمر بوركعة من ثانوية بدر الإعدادية المديرية الإقليمية ورزازات).

وتضمن برنامج الدورة سباقات 2000 م (صغيرات) و3500 م (صغار) و3000 م (فتيات) و4500 م (فتيان).

ففي السباق الخاص بالصغيرات والذي بلغت مسافته 2000 متر، فقد احتلت الرتبة الأولى المغربية دنيا بيوض بتوقيت 7 دقائق و28 ثانية و55 جزء من المئة، متبوعة بالمغربية سلمى البادرة بتوقيت 7 دقائق و31 ثانية و46 جزء من المئة، فيما احتلت المغربية فاطمة اعفير الرتبة الثالثة بتوقيت 7 دقائق و34 ثانية و42 جزء من المئة .

وفي السباق الخاص بالصغار والذي بلغ 3500 متر فقد جاء في المرتبة الأولى المغربي اناس لكطي بتوقيت 11 دقيقة و 29 ثانية، متبوعا بالعداء والتلميذ في السنة الثانية بثانوية مولاي رشيد الإعدادية بالرشيدية أيمن اولعتا بتوقيت 11 دقيقة و29 ثانية والعداء الجزائري حسان الجمعي بتوقيت 11 دقيقة و34 ثانية .

وبالنسبة للسباق الخاص بالفتيات والذي بلغ 3000 متر فقد حصد اعضاء الفريق الوطني المدرسي كل المراتب الاولى، بحيث جاءت في الرتبة الأولى العداءة والتلميذة نهيلة رابعي بتوقيت 11 دقيقة و31 ثانية والرتبة الثانية عادت للعداءة والتلميذة نجاة واعزيز بتوقيت 11 دقيقة و32 ثانية واحتلت الرتبة الثالثة العداءة والتلميذة كوثر المرنيسي بتوقيت 11 دقيقة و37 ثانية .

وبالنسبة للسباق الخاص بالفتيان الذي بلغ 4500 متر فقد احتل المغربي ياسين لعرج الرتبة الأولى بتوقيت 14 دقيقة و26 ثانية متبوعا بالمغربي محمد ايتنغرانت بتوقيت 14 دقيقة و33 ثانية والمغربي مراد الدفاني بتوقيت 14 دقيقة و 42 ثانية .

ليحتل بذلك المنتخب المغربي المدرسي حسب الفرق المرتبة الأولى في جميع الفئات متبوعا بفريق المنتخب التونسي والجزائري في فئة الصغيرات، وبالفريق الجزائري والتونسي في فئة الصغار، وبالفريق التونسي والجزائري في فئة الفتيات، وبالفريق الجزائري والتونسي في فئة الفتيان .

هذا، ومن المنتظر أن تغادر البعثة الرياضية المدرسية المغربية الاراضي التونسية من مطار قرطاج بتونس في الساعة الخامسة واربعون دقيقة من مساء يوم الثلاثاء 05 فبراير 2019 .

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