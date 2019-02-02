بنعطية : سعيد باللعب مع أكبر فريق في آسيا وقطر !

ادريس دحني – هبة سبور

نشر صخرة دفاع المنتخب المغربي مهدي بنعطية، مجموعة من الصور على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي وهو يرتدي قميص الدحيل، بالإضافة إلى احتفالات قطر باللقب، وقال: “لأسباب شخصية، غبت عن مواقع التواصل الأيام القليلة الماضية”.

وأضاف الكابيتانو انه جد سعيد بمواصلة مسيرته مع فريق الدحيل والذي اعتبره أكبر فريق في آسيا وقطر, حيث قال” حياة جديدة، مغامرة جديدة، أهداف جديدة، وتحديات جديدة”.

واستغل مهدي بنعطية فرصة تتويج المنتخب القطري بكأس أمم أسيا لتهنئة زملائه حيث قال : “أستغل الفرصة أيضا، لتهنئة زملائي الجدد، الذين توجوا أبطلا لآسيا مع المنتخب القطري”.

واتار انتقال مهدي بنعطية من يوفنتوس الى الدحيل القطري موجة من السخط والسخرية في صفوف الجماهير المغربية , والتي لم تستصغ الهجرة الجماعية لركائز المنتخب الوطني المغربي نحو الخليج بالنظر لضعف تنافسيته مقارنة مع الدوريات الأروبية , الشيء الذي سينعكس على أداء المنتخب الوطني في نهائيات كأس أمم افريقيا والتي ستستضيها مصر منتصف العام الجاري .

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