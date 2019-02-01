ولد الشيخ ينتقل للدوري التركي

هبة سبور

وقع رسميا المغربي بلال ولد الشيخ لنادي دينيزليسبور متصدر الدوري التركي الدرجة الثانية ، قادما إليه في صفقة انتقال حر بمبلغ 500 الف دولار لموسم ونصف.

وأكد اللاعب سعادته بالانضمام إلى نادي دينيزليسبور ورغبته في منح الإضافة للنادي من خلال كسب مكانته الأساسية داخل التركيبة البشرية للنادي التركي الذي يسعى هذا الموسم للصعود للسوبر ليغ التركي

يذكر أن اللاعب بلال ولد الشيخ من مواليد عام 1997 بهولندا، وسبق له أن لعب لنادي تفينتي ، وأوتريخت في هولندا و بنفيكا البرتغالي،.

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