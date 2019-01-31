فيليود يكشف السر وراء هزيمة الرجاء أمام الجديدة

هبة سبور

قال هوبير فيلود، مدرب الدفاع الحسني الجديدي لكرة القدم عقب نهاية المباراة التي جمعت فريقه بالرجاء البيضاوي ضمن منافسات الجولة 15 من البطولة الاحترافية، إن الحظ خاصم لاعبيه خلال المواجهة، مبديا تأسفه لهذه النتيجة بحكم الأداء الجيد الذي ظهر به فريقه وكان بإمكانهم الخروج بنتيجة جيدة.

وأضاف فيلود أن نقطة تحول المباراة كانت هي ضياع ضربة الجزاء، حيث فقد لاعبوه التركيز خصوصا بعدما تلقوا هداف مباغثا.

وأوضح فيلود أنه واجه فريقا قويا من حجم الرجاء البيضاوي الذي لعب بطريقة جيدة، وأن المباراة كانت متكافئة بين الجانبين. وأعرب فيلود عن تفاؤله في باقي الدورات، مبديا عزمه تصحيح بعض الأخطاء التي وقع فيها خلال هذه المواجهة التي كان يمني النفس فيها بالخروج بنتيجة إيجابية تعيد الثقة لللاعبين من أجل خوض باقي المواجهات بارتياح.

وصرح فيلود أنه ينتظره عمل كبير كي يخرج بالفريق إلى مستواه المعهود، وأنه يتمنى أن ينسى لاعبوه هذه النتيجة والتفكير في المباراة المقبلة.

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