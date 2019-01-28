بوطالب : السائح في المغرب لا تتجاوز في المعدل ثلاث أيام

هبة بريس ـ الرباط

كشفت لمياء بوطالب كاتبة الدولة لدى وزير السياحة إنه وفي إطار مواكبة قطاع السياحة، عملت الحكومة على خلق صندوق بغلاف مالي أولي يصل إلى 200 مليون درهم، تهدف من خلال إلى هيكلته وتحفيز المشاريع وتسهيل التمويل البنكي وتطوير السياحة المحلية.

وأضافت بوطالب خلال الجلسة الأسبوعية للأسئلة الشفوية بمجلس النواب، اليوم الاثنين، إن الوزارة تعمل على تكثيف النقل الجوي بين أنحاء المملكة والوجهات السياحية، وأن الوزارة تسهر على تعزيز البنيات التحتية السياحية الجبلية والثقافية، “السياحة ليست فقط إيواء بل أيضا ترفيه ونعمل داخل الوزارة للتعزيز هذا التوجه”.

وحول تنويع المنتوج السياحي، اعتبرت بوطالب أن السوق المغربي يتميز بتنوع لكنه لا ينعكس على المردودية، حيث أن مدة إقامة السائح في المغرب لا تتجاوز في المعدل ثلاث أيام، ما يعني أنه لا يستفيد من التنوع السياحي.

في الاتجاه ذاته، أوضحت بوطالب أن الوزارة وضعت مجموعة من المبادرات، منها القانون المتعلق بالمؤسسات السياحية، وتابعت أن هذا القانون سيلزم المستثمر بإعادة تأهيل مؤسسته الفندقية أو إعادة التصنيف، كما ينص على مواكبة المستثمرين، وتخصيص تكوين في المهن الفندقية.

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