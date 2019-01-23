الملك يهنئ نور الدين أوبعلي بعد فوزه ببطولة العالم للملاكمة

هبة بريس

بعث صاحب الجلالة الملك محمد السادس برقية تهنئة إلى البطل العالمي نور الدين أوبعلي، وذلك بمناسبة فوزه ببطولة العالم للملاكمة لوزن الديك (WBC)، خلال المقابلة التي أقيمت بمدينة لاس فيغاس الأمريكية.

وأعرب جلالة الملك، في هذه البرقية، عن تهانئه الحارة للبطل العالمي نور الدين أوبعلي، داعيا له جلالته الله تعالى أن يلهمه موصول التوفيق في مشواره الرياضي المتألق، ويجعل النجاح حليفه للفوز بالمزيد من الألقاب العالمية.

ومما جاء في برقية جلالة الملك “وإننا لنشيد بهذا الإنجاز الرياضي المتميز، الذي جاء ليتوج جهودك الدؤوبة، وما أبنت عنه من روح تنافسية خلال مختلف أطوار هذه البطولة، ما أهلك للفوز بكل جدارة واستحقاق بهذا اللقب العالمي، الذي يعد مفخرة لكل المغاربة، داخل المملكة وخارجها، وحافزا للرياضيين الشباب المغاربة للعمل بجد ومثابرة لحصد الألقاب ورفع راية بلدهم خفاقة في مختلف البطولات والتظاهرات الرياضية”.

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