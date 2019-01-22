وفاة لاعب المغرب التطواني إثر حادث سير مميت

هبة سبور

لقي لاعب نادي المغرب التطواني للشبان سفيان بوكرموس ، يوم أمس الثلاثاء مصرعه إثر حادث سير مميتة , وفي نفس السياق نشر الفريق التطواني بلاغ على صفحته الرسمية على موقع التواصل الإجتماعي فايس بوك يعبر فيها عن حزنه الشديد بفقدان سفيان.

وفيما يلي نص البلاغ كما جاء في الصفحة

كل نفس ذائقة الموت،إنا لله و إنا إليه راجعون .

ببالغ الحزن و الأسى تلقى أعضاء المكتب المسير و كل مكونات فريق المغرب التطواني نبأ وفاة لاعب فئة الشبان في النادي سفيان بوكرموس في حادثة سير .

وعلى إثر هذا المصاب الجلل يتقدم رئيس النادي وكافة الأطر الإدارية والتقنية بالتعازي الحارة لأسرته و ذويه وأصدقائه، راجين من العلي القدير أن يلهمهم الصبر و السلوان . و أن يتغمد الفقيد برحمته، و يسكنه فسيح جناته إنه سميع مجيب الدعاء. و إنا لله و إنا إليه راجعون.

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