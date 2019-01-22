عقوبات منتظرة في حق فريقي الرجاء وافريكا ستارز

هبة بريس - متابعة

شهدت مباراة الرجاء البيضاوي وأفريكا ستارز الناميبي، اول أمس الأحد بملعب مراكش الكبير، ضمن إياب الدور الأول مكرر من مسابقة كأس الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم “كاف”، أحداث عنف خطيرة بين اللاعبين، إذ وصل الأمر الذي دخول طاقم التقني للطرفين في اشتباكات على أرضية الملعب.

وانطلقت الاشتباكات العنيفة قبل نهاية المباراة، التي انتهت بهدف دون رد لصالح زملاء العميد بدر بانون، بحوالي 7 دقائق، حدث اشتباك قوي بين المهاجم محسن ياجور، وأحد لاعبي الفريق الناميبي، ليتدخل لاعبو الرجاء لفض النزاع، قبل أن ينضم لاعبوا كرسي الاحتياط أفريكا ستارز إلى المجموعة في محاولة لدفاع عن زميلهم.

ولوحظ أنه خلال لحظة تدخل الدولي السابق يوسف السفري، مساعد مدرب الفريق الأخضر، لإنهاء الخلاف وتهدئة اللاعبين، تلقى لكمة من مدرب الفريق الناميبي، بوبي ساماريا، ليطر لاعبو فريق الرجاء، إلى دفاع عن يوسف السفري بكل قوة، لتتحول أرضية الملعب إلى ساحة للعراك.

واضطر الحكم الموريتاني “بايدا دحان” إلى تدخل بكل حزم وقام بطرد كل من يوسف السفري، واللاعب صلاح الدين الباهي، إضافة إلى طرد بوبي ساماريا، مدرب الفريق الناميبي، واللاعب كوسطا إيساك.

وينتظر أن تصدر اللجنة التأديبية للاتحاد الإفريقي عقوبات ضد الفريقين، بعدما تتوصل بتقارير حول المباراة من طرف الحكم المباراة، ومندوب المباراة، المالي ابراهيما سانكاغ.

وتأسف بوبي ساماريا ، مدرب أفريكا ستارز الناميبي، للأحداث المشحونة التي وقعت في الدقائق الأخيرة من مباراة فريقه أمام الرجاء البيضاوي بملعب مراكش الكبير. وقال “أعتقد أن فريق الرجاء لم يستقبلنا بطريقة رياضية مثل ما استقبل بها في ناميبيا، مضيفا “ما حدث مؤسف للغاية، وأعتقد أن ذلك ناتج ضغط لاعبي فريق الرجاء على حكم المباراة، الذي كانت قراراته محض انتقاد”.

ما رأيك؟ المجموع 0 آراء 0 0