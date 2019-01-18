رسميا.. “الكاف” يقرر تأجيل كأس السوبر بين الترجي والرجاء

شفيق عنوري

قرر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، تأجيل مباراة السوبر، بين الترجي التونسي، والرجاء الرياضي المغربي، والتي كانت مقررة يوم ال20 من فبراير المقبل، بالعاصمة القطرية الدوحة.

وحدد الاتحاد القاري، تاريخ ال29 من شهر مارس المقبل، موعدا جديدا لإقامة السوبر الإفريقي، بمدينة الدوحة القطرية.

وجاء التأجيل بعد أن طلبت إدارة الفريق التونسي، من الكاف ذلك، بسبب برنامج المباريات المكتظ في شهر فبراير.

يشار إلى أن الاتحاد الإفريقي، كان قد رفض في البداية التأجيل، بمبرر الذكرى المئوية للترجي، قبل أن يلبي طلب الأخير بعد احتجاجه بازدحام البرنامج.

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