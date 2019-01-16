الجامعة تعاقب بقوة جمهور اسفي وتغرم الجيش والكوكب وخريبكة

هبة سبور

اجتمعت اللجنة المركزية للتأديب والروح الرياضية التابعة للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم أمس الثلاثاء 15 يناير 2019 وأصدرت القرارات التالية :

– البطولة الوطنية اتصالات المغرب القسم الأول:

• الجولة 14:

+ معاقبة فريق أولمبيك أسفي بإجرائه 4 مباريات بدون جمهور نافدة، وتغريمه 80 ألف درهما، وتأدية واجب الخسائر التي تسبب فيها جمهوره بعد تقييم حجمها من طرف إدارة الملعب الكبير لمدينة مراكش، وذلك بعد أحداث الشغب واللافتات التي تم رفعها من طرف أنصاره والتي تتضمن عبارات منافية للأخلاق وكذا استعمالهم الشهب الاصطناعية مع تسجيل حالة العود للمرة الخامسة، وتخريبهم مرافق الملعب ، في المباراة التي جمعته بفريق الكوكب المراكشي، وذلك بناء على المادة 105 و 94-2 من قانون العقوبات .

+ تغريم نادي الكوكب المراكشي مبلغ 50 ألف درهما، لاستعمال جماهيره الشهب الاصطناعية مع تسجيل الحالة العود للمرة الثانية، خلال المباراة التي جمعته بأولمبيك أسفي واقتحام أحد مشجعيه لأرضية الملعب مما أدى إلى توقيف اللقاء، وذلك بناء على المادة 105 من قانون العقوبات.

+ توقيف مهدي زاية لاعب فريق الكوكب المراكشي لـ3 مباريات نافذة وتغريمه مبلغ 3000 درهما، بعد طرده في المباراة التي جمعه ناديه بأولمبيك أسفي، بناء على المادة 85 من قانون العقوبات.

+ تغريم فريق الكوكب المراكشي، مبلغ 2000 درهما، لجمعه ثلاثة إنذارات وطرد في المباراة التي جمعته بنادي أولمبيك أسفي، وذلك بناء على المادة 89 من قانون العقوبات.

+ تغريم نادي الجيش الملكي مبلغ 65 ألف درهما، لاستعمال جماهيره الشهب الاصطناعية مع تسجيل الحالة العود للمرة الثامنة، ورميه للقارورات على أرضية الملعب خلال المباراة التي جمعته بمولودية وجدة ، وذلك بناء على المادة 105 من قانون العقوبات.

+ تغريم نادي أولمبيك خريبكة مبلغ 50 ألف درهما، لاستعمال جماهيره الشهب الاصطناعية أدى إلى توقيف المباراة التي جمعته بفريق سريع واد زم ، وذلك بناء على المادة 105 من قانون العقوبات.

+ تغريم نادي سريع واد زم مبلغ 30 ألف درهما، لاستعمال جماهيره الشهب الاصطناعية مع تسجيل حالة العود للمرة الثانية، وذلك خلال المباراة التي جمعته بأولمبيك خريبكة، وذلك بناء على المادة 105 من قانون العقوبات.

+ تغريم فريق أولمبيك خريبكة، مبلغ 2000 درهما، لجمعه أربعة إنذارات في المباراة التي جمعته بنادي فريق سريع واد زم، وذلك بناء على المادة 89 من قانون العقوبات.

+ تغريم فريق شباب الريف للحسيمة، مبلغ 2000 درهما، لجمعه 5 إنذارات في المباراة التي جمعته بنادي يوسفية برشيد، وذلك بناء على المادة 89 من قانون العقوبات.

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