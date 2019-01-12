نجاح باهر للملتقى السنوي الثاني لمدارس إتحاد طنجة لكرة السلة

اسماعيل بويعقوبي – هبة بريس

احتضنت عاصمة البوغاز صباح اليوم السبت 12 يناير الملتقى السنوي الثاني لمدارس إتحاد طنجة لكرة السلة المنظم تحت إشراف ولاية طنجة وبشراكة بين جمعية الإتحاد الرياضي لطنجة لكرة السلة و المديرية الجهوية لوزارة الشباب والرياضة طنجة تطوان الحسيمة ، بقاعة “درادب” المغطاة وذلك تخليدا للذكرى ال 75 لتقديم وثيقة المطالبة بالإستقلال التي تصادف ال 11 يناير من كل سنة.

وبصم الملتقى على نجاح كبير و مشاركة مكثفة للاطفال إناثا و ذكورا و الذين فاق عددهم مائتي مشاركة و مشارك من مختلف الفئات العمرية التالية : فئة أقل من 12 سنة و فئة أقل من 10 سنوات و فئة أقل من 8 سنوات .

واستهل الملتقى على الساعة العاشرة صباحا بشدو النشيد الوطني المغربي من طرف كل الحاضرين المتتبعين من المشاركين و المنظمين و الأطر التقنية المشرفة ، لينطلق برنامج التباري بين الفرق المتبارية حسب الفئات داخل ملاعب متنقلة كل ملعب تبارت فيه فئة معينة ، و سط حماس وندية كبير ة و فرحة عارمة تقاسمها الاطفال المستفيذين داخل فرقهم تحت أنظار و تشجيعات أولياء أمورهم ، إستمرت الى حدود الساعة الواحدة و النصف بعد الزوال موعد نهاية الملتقى السنوي الثاني لمدارس إتحاد طنجة لكرة السلة الذي عرف تنظيما محكما و حضورا مكثفا.

ما رأيك؟ المجموع 0 آراء 0 0