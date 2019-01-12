هذا ما قاله نضاو بعد خماسية الوداد في شباك أسيك ميموزا

شفيق عنوري

قال السنغالي موسى نضاو، مساعد مدرب الوداد الرياضي، إن الفوز في أول مباريات دور المجموعات أمر جيد، خاصة بالنظر لأن اللقاء كان بالديار.

وأضاف نضاو في تصريحات صحفية، أن الفريق البيضاوي كان الطرف الأفضل في المباراة وسيطر على كل مجرياتها، واستحق الانتصار.

وكشف نضاو عن سر الأداء القوي للاعبي الوداد، حيث قال إن المدرب حث اللاعبين على الضغط أكثر والسعي وراء التسجيل من أجل إرباك الخصم، وهو الأمر الذي حدث”.

يشار إلى أن الوداد تمكن من افتتاح مشواره بدور المجموعات من الموسم الجديد لدوري أبطال أوروبا، بفوز ساحق على ضيفه أسيك ميموزا الإفواري، بنتيجة 5-2.

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