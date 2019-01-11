فوربس : ربراب يتصدر أثرياء المغرب العربي ..اخنوش وبنجلون ضمن اللائحة

هبة بريس ـ الرباط

تصدر رجل الأعمال الجزائري يسعد ربراب، المرتبة الأولى مغاربيا ضمن تصنيف جديد لأثرياء العالم نشرته مجلة “فوريس” الأميركية، محافظا بذلك على نفس ترتيب 2018.

وتقدر ثروة رئيس مجموعة سيفيتال الصناعية، وتعتبر المجموعة من أكبر الشركات الخاصة في الجزائر، يسعد ربراب بـ 3،8 مليار دولار، ما أهله لاحتلال المرتبتين الأولى مغاربيا والسادسة إفريقيا و522 عالميا، في قائمة ضمت أكثر من 2000 رجل أعمال ومال من شتى دول العالم.

ولا يزال المستثمر ورجل الأعمال الجزائري، الوحيد في قائمة “فوربس “.

ويملك يسعد ربراب، مجمعات اقتصادية ضخمة، كمجمع “سيفيتال” لصناعة الزيوت كما يستثمر في مجالات التكنولوجيا والإلكترونيات والمياه والزجاج، ويملك استثمارات في فرنسا وإيطاليا وألمانيا.

وحل في المرتبة الثانية المغربي والوزير عزيز أخنوش بثروة بلغت 2.2 مليار دولار، محافظا أيضا على ترتيبه في سنة 2018، وجاء عالميا في المرتبة 1045، وتتركز استثمارات أخنوش، مالك مجموعة “أكوا”، في مجال البترول والغاز والصناعات البتروكيماوية.

وجاء في المرتبة الثالثة المغربي عثمان بن جلون، بثروة بلغت 1.7 مليار دولار، أما عالميا فاحتل المرتبة 1304.

ويعتبر بن جلون أكبر المستثمرين في قطاعي البنوك والتأمنيات في المغرب، كما يملك استثمارات في 20 دولة أفريقية.

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