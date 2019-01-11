بعد أخطاء الحكام المجربين .. حدقة يستعين بالشباب في تعيينات البطولة الاحترافية

هبة بريس – القسم الرياضي

أثار حكام البطولة الاحترافية مؤخرا ضجة كبيرا بسبب توالي الهفوات المؤثرة في عدد من المباريات مما أثار حفيظة الفرق و مسيريها و كذا متتبعي البطولة ، خاصة أنه قد تم تسجيل عدد من الأخطاء في مباريات الجولتين السابقتين رغم اعتماد مديرية التحكيم على أسماء حكام مجربين و دوليين.

و كانت نقطة الضوء خلال المباريات الأخيرة هي القيادة التحكيمية المميزة للحكم رضوان جيد خلال الديربي البيضاوي الذي جرى بمدينة مراكش ، حيث قاد المباراة لبر الأمان بعدما استعانت به اللجان الوصية رغم اختياره لاجتياز دورة تدريبية بالسعودية تزامنا و تاريخ الديربي.

و بعد الأداء الجيد لصافرة رضوان جيد و معاونيه ، ساد نوع من الارتياح أهل القرار داخل الجامعة الملكية المغربية خاصة بعد الاجتماع الذي دعا له الرئيس فوزي لقجع القائمين على أمور التحكيم بالمغرب و هو ما شجع المديرية الوطنية و اللجنة المركزية على الاعتماد على أسماء شابة خلال مباريات الجولة الرابعة عشرة خاصة في ظل المردود الطيب الذي قدمه الحكام الشباب خلال المباريات السالفة.

و لهذا الغرض ، عينت المديرية الحكم االشاب عبد العزيز المسلك لقيادة مباراة يوسفية برشيد و شباب الريف الحسيمي ، فيما أنيطت قيادة مباراة الكوكب المراكشي للحكم ياسين بوسليم ، على أن يقود مصطفى كشاف لقاء الجيش الملكي و مولودية وجدة ، فيما تم تعيين المخضرم عبد الرحيم اليعقوبي لقيادة الديربي شبه المحلي بين أولمبيك خريبكة و سريع واد زم.

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