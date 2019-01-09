اتفاقية توأمة بين الرجاء البيضاوي والزمالك

هبة سبور

رحبت إدارة فريق الرجاء البيضاوي لكرة القدم ببعثة نادي الزمالك المصري، وقررت احتضان تداريبه الأولية بمركب الوازيس بالدارالبيضاء، استعدادا لمواجهة اتحاد طنجة، المقررة يوم الأحد المقبل، بملعب طنجة الكبير، ضمن ذهاب الدور الأول مكرر من منافسات كأس الكونفدرالية الإفريقية “كاف”.

ووفق مصادر إعلام مصرية، فإن إدارة نادي الزمالك ستوقع اتفاقية توأمة مع فريق الرجاء البيضاوي، بمناسبة قدومه إلى المغرب، ووصوله إلى مدينة الدار البيضاء، قبل التوجه صوب مدينة طنجة، يوم الجمعة المقبل، علما أن بعثة الزمالك، برئاسة أحمد جلال إبراهيم، ستصل، فجر غد الخميس، إلى مطار محمد الخامس، ومن المنتظر أن يستفيد الفريق من حصتين تدريبيتين بمركب الوازيس.

وأوضحت المصادر المصرية أن الاتفاقية ستمهد لتعاون رياضي متعدد الأطراف بين الناديين، مع إمكانية تبادل اللاعبين بصيغة الإعارة، وأنه من المحتمل جدا إعارة حميد أحداد، المهاجم السابق للدفاع الحسني الجديدي، للفريق الأخضر إلى غاية نهاية الموسم الجاري.

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