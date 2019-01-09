بلهندة قريب من الانتقال الى الاتحاد السعودي

هبة سبور

أفادت مصادر صحفية سعودية، أن الدولي المغربي يونس بلهندة لاعب نادي غلطة سراي التركي لكرة القدم، بات قريبا من الانضمام إلى فريق اتحاد جدة السعودي، خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

وكشفت المصادر، أن المفاوضات بين الطرفين، قطعت أشواطا متقدمة، مضيفة أنه من المحتمل جدا أن يتم الإعلان عن الصفقة في غضون الأيام المقبلة.

وسبق لوسائل إعلام تركية، أن ذكرت أن بلهندة يوجد في مفكرة فريق موناكو الفرنسي إلى جانب الاتحاد، في ظل فتور العلاقة بين اللاعب ومدرب غلطة سراي فاتح تيريم.

يشار إلى أن الاتحاد تعاقد أخيرا مع مروان دا سيلفا لاعب باكاشهير التركي، علما أنه ضم كريم الأحمدي من فاينورد روتردام الهولندي في الميركاطو الصيفي.

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