مراكش .. ارتفاع عدد ليالي المبيت بالفنادق المصنفة

هبة بريس ـ و م ع

سجلت ليالي المبيت بالمؤسسات الفندقية المصنفة بمراكش ارتفاعا بلغت نسبته 10 في المائة خلال الإحدى عشرة شهرا الأولى من السنة الماضية مقارنة بنفس الفترة من سنة 2017.

وحسب معطيات صادرة عن المجلس الجهوي للسياحة بمراكش، فإن عدد ليالي المبيت بالمؤسسات الفندقية المصنفة بالمدينة الحمراء خلال الفترة الممتدة من فاتح يناير إلى متم شهر نونبر من السنة الماضية بلغ سبعة ملايين و868 ألف و751 ليلة مقابل سبعة ملايين و179 ألف و373 ليلة خلال نفس الفترة من سنة 2017 .

وسجل خلال شهر نونبر الماضي ، لوحده، 695 ألف ليلة مبيت بارتفاع حددت نسبته في 3 في المائة مقارنة مع الفترة نفسها من سنة 2017، في حين وصل عدد الوافدين على المدينة الحمراء خلال نفس الشهر إلى 226 ألف و377 سائح ( ما يمثل نسبة ارتفاع بلغت 9 في المائة).

وبالنسبة للأسواق المصدرة للسياح، فأشار المصدر ذاته ، إلى أن السوق الفرنسية تصدرت قائمة الوافدين على مراكش خلال ال 11 شهرا الأولى من السنة الماضية بمليونين و192 ألف و367 سائح، تليها انجلترا (مليون و ألفين و962 سائح)، ثم ألمانيا ( 443 ألف و404 سائح) واسبانيا ( 295 ألف و384 سائح)، و البلدان العربية ( 180 ألف و459 سائح) ، والولايات المتحدة الأمريكية (178 ألف و43 سائح)، وإيطاليا (124 ألف و176 سائح).

وسجل أقوى ارتفاع في عدد الوافدين على المدينة الحمراء خلال الفترة الممتدة مابين فاتح يناير ومتم نونبر 2018 في صفوف السياح الإسبان ب 12 في المائة (مليونين و377 ألف و90 سائح)، مقارنة مع نفس الفترة من سنة 2017.

تجدر الإشارة إلى أن نسبة الملء خلال هذه الفترة بلغت 59 في المائة، مقابل 54 في المائة خلال المدة نفسها من سنة 2017، في حين حدد معدل الإقامة لكل سائح في ثلاث ليالي.

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