لجنة اخلاقيات الرجاء تصدر حكمها في حق حدراف والزنيتي

هبة سبور

قررت اللجنة القانونية و الأخلاقية لنادي الرجاء الرياضي خلال اجتماعها المنعقد مساء يوم امس الإثنين 7 يناير 2018 بعد الاستماع لزكريا حدراف وانس الزنيتي ما يلي :

– توجيه توبيخ للاعب زكرياء حدراف مقرونة بغرامة مالية،

– توجيه إنذار للاعب أنس الزنيتي مقرونة بغرامة مالية.

و بالموازاة، تم عقد جلسة مصالحة و تواصل بين اللاعبين المذكورين خلصت الى طي الخلاف ذي الطابع الرياضي الصرف بينهما.

كما استغل نادي الرجاء الرياضي هذه الفرصة لحث لاعبي الفريق بمختلف فئاتهم على ضرورة التقيد بمبادئ الأخلاق السمحة و الروح الرياضية و التسامح و المودة حفاظا على الأسس و القيم المرجعية للنادي.

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