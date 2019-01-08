جاريديو يدافع عن حدراف والزنيتي

نُشر بتاريخ :  2019-01-08 - 09:33
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هبة سبور

أكد خوان كالورس غاريدو، مدرب الرجاء البيضاوي، أنه من غير المقبول أن يحصل خلاف بين زكرياء حذراف وأنس الزنيتي على أرضية الملعب.

وأضاف غاريدو، في تصريح إعلامي، أن ما حدث غير مقبول بتاتا، ويجب تجنبه مستقبلا، وقال “مثل هذه الأشياء تقع بين اللاعبين، وداخل مستودعات الملابس، ولذلك أعتبرها أمرا عاديا في مجال كرة القدم، ولن تؤثر بتاتا على مسار الفريق”.

وتابع غاريدو “أحيانا اللاعبون يشعرون بضغط رهيب، ولذلك نرى ردود أفعال قوية، وهذا الأمر تحدثت فيه مع اللاعبين داخل مستودع الملابس بشكل عادي. ويبقى اللاعب زكرياء حذراف من اللاعبين الجيدين في الفريق”.

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