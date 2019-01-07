فوربس: المغرب الأول مغاربيا و3 أفريقيا كأفضل بلد للاستثمار

هبة بريـــس ـ متـــابعة

صنفت مجلة “فوربس” الأمريكية المغرب في المرتبة الاولى مغاربيا والثالث افرقيا عن أفضل الدول التي يكون الاستثمار فيها جيدا لسنة 2018.

وجاء المغرب في الرتبة الثالثة في القارة الأفريقية و (62 عالميا)، بعد موريشيوس التي احتلت المرتبة الأولى أفريقيا و(39 عالميا)، تلتها جنوب أفريقيا التي احتلت المرتبة الثانية أفريقيا و(59 عالميا).

وسجل المغرب نموا في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 4.1% وهو أكبر من نمو البلدان العشرة الأوائل في التصنيف العالمي من قبيل بريطانيا التي احتلت الصدارة إلا أن نسبة النمو فيها بلغ 1.7% فقط.

واحتلت المملكة المتحدة صدارة الترتيب، على الصعيد العالمي تلتها السويد في الرتبة الثانية، ثم هونغ كونغ في المرتبة الثالثة، وهولندا في المرتبة الرابعة، فيما تذيلت جمهورية أفريقيا الوسطى الترتيب باحتلالها الرتبة 161.

وعلى صعيد الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، احتلت الإمارات المرتبة 32، تلتها قطر في الرتبة 45، ثم عمان في الرتبة 50، والسعودية في الرتبة 51، والبحرين في الرتبة 53، والأردن في الرتبة 69، والكويت في الرتبة 71، وتونس في الرتبة 82، ومصر في الرتبة 95، والجزائر في الرتبة 114، وليبيا في الرتبة 152.

واعتمدت “فوربس” في تصنيفها على 15 معيارًا بما في ذلك حقوق الملكية، والابتكار، والضرائب، والفساد، والحرية، والبيروقراطية، وتوافر العمالة، والبنية التحتية، وغيرها.

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