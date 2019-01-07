بعد قيادته للديربي باقتدار.. الكاف يختار ثلاثي تحكيم مغربي في لائحة مونديال 2022‎

هبة بريس – القسم الرياضي

بعد أن تمكن باقتدار من قيادة مباراة الديربي البيضاوي التي جرت بمراكش نهاية الأسبوع المنقضي ، تم اختيار الحكم الدولي المغربي رضوان جيد في اللائحة الأولية المرشحة لقيادة مباريات كأس العالم 2022 و التي ستقام بدولة قطر.

و وقع الاختيار على الحكم المغربي رضوان جيد من بين أربع حكام يمثلون عرب القارة السمراء و هم المصري جهاد كريشة و التونسي صادوق السالمي و الجزائري مصطفى غربال ، حيث يتوقع أن يقتصر الصراع في نهاية المطاف بين اسمين اثنين سيمثلان شمال إفريقيا في مونديال 2022.

و ليس رضوان جيد وحده من تم اختياره كمغربي ضمن القائمة الأولية لحكام الكاف المرشحين لقيادة مباريات كأس العالم بعد حوالي ثلاث سنوات ، حيث سيكون بجانبه مواطناه لحسن أزكاو و مصطفى أكركاض ، بصفتهما كحكمين مساعدين.

و كانت مشاركات قضاة الملاعب المغاربة مقتصرة خلال الدورات الأخيرة لكأس العالم على الحكام المساعدين فقط و كان أبرزهم الحكم الدولي المتقاعد رضوان عشيق و الذي شارك في أخر نهاية كأس عالم بروسيا 2018 ضمن ثلاثي المصري جهاد كريشة و قبله في مونديال البرازيل سنة 2014 و كذا مونديال جنوب إفريقيا 2010 مع ثلاثي الجزائري جمال حيمودي في ظل غياب تمثيلية لحكام الوسط المغاربة.

وتضم لائحة الحكام الأفارقة 9 مرشحين لمونديال 2022، وهم المصري جهاد جريشة والغامبى بكاري بابا غاساما والإثيوبى تسيما بمالاك والتونسي صادق السالمي والجزائري مصطفى غربال والمغربي رضوان جيد والسنغالي ماغيتى نداي والجنوب إفريقي فيكتور غوميز وندالا نغامبو من جمهورية الكونغو الديمقراطية.

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