الناطق باسم الحكومة في الغابون: الوضع تحت السيطرة

هبة بريس - وكالات

أعلن وزير الاتصال الناطق باسم لحكومة بالغابون، غي بيرتران مابانغو، أن العسكريين الذين استولوا على مبنى الإذاعة الوطنية صباح اليوم الاثنين، ودعوا إلى “الانتفاضة”، تم توقيفهم، وأن الوضع أصبح “تحت السيطرة”.

وقال مابانغو الذي نقلت وسائل الإعلام تصريحاته، إن “الهدوء عاد، والوضع تحت السيطرة”.

وحسب مصادر أمنية بليبروفيل، فإن عدد هذه عناصر الحركة الانقلابية بلغ 8 عسكريين تم قتل اثنين منهم وتوقيف خمسة آخرين، فيما لاذ آخر بالفرار ويجري البحث عنه.

وتوقفت الطلقات النارية التي سمع دويها من قبل في ليبروفيل، وعادت الحياة لمجراها الطبيعي في العاصمة الغابونية، فيما توقف الإرسال بالإذاعة الوطنية.

وكان عسكريون غابونيون استولوا على مبنى الإذاعة الوطنية قرابة الساعة 6,30 (5,30 ت غ) من صباح اليوم الاثنين. وبثوا رسالة طلبوا فيها من الساكنة النزول إلى الشوارع.

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