انطلاق عملية بيع تذاكر “ديربي” البيضاء

شفيق عنوري

تنطلق عشية اليوم الجمعة، علمية بيع تذاكر المباراة المرتقبة بين الرجاء والوداد، في ديربي مدينة الدار البيضاء.

وسيتم بيع التذاكر في 4 نقاط، وهي كل من ملعب الوازيس، وتيسيما، بالنسبة لجماهير الرجاء، وبنجلون والصخور السوداء، لجماهير الوداد.

ومن المتوقع أن يكون الإقبال على شراء التذاكر ضعيفا، بحكم مقاطعة رابطتي مشجعي الفريقين “الماغانا” و”الوينرز” للمباراة.

يشار إلى أن اللقاء سيجرى بالملعب الكبير بمدينة مراكش، بداية من الساعة الثانية بعد ظهر يوم الأحد المقبل.

ما رأيك؟ المجموع 0 آراء 0 0